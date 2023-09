ALBA NUOVA PER IL SS. ROSARIO DI VENAFRO DOPO GLI AVVICENDAMENTI TECNICO/POLITICI NELLA SANITA’ PUBBLICA MOLISANA

Un’alba nuova all’orizzonte, almeno si spera, per l’ospedale SS Rosario di Venafro e l’intero Molise dell’ovest. E’ quanto si ricava all’indomani del recente vertice del Comitato SS Rosario coi vertici tecnico/politici della sanità pubblica regionale, svoltosi a Campobasso su espressa richiesta del Comitato ospedaliero venafrano. Un incontro nel corso del quale, a detta di tale Comitato, sono emerse chiare volontà di rilanciare funzionalità ed offerta dell’ospedale venafrano, decisamente penalizzato da anni a seguito di contrazioni, trasferimenti, soppressioni e cancellazioni assurde ed immotivate di servizi ed offerta sanitaria con la conseguenza di svuotare il SS Rosario e soprattutto di lasciare l’intero Molise dell’ovest -qualcosa come 40mila molisani residenti !- sprovvisti della necessaria tutela della propria salute fisica. E’ questo un diritto sancito dalla Costituzione ma di fatto non ossequiato a Venafro con tutte le ovvie conseguenze del caso. Adesso si spera che dalle parole si passi ai fatti, ossia in assoluta controtendenza con quanto sin qui avvenuto. In effetti da anni, a seguito di sentenze di Tribunali Amministrativi ed assicurazioni verbali dei vertici della sanità pubblica molisana, si conviene sull’urgenza di ripristinare determinate irrinunciabili prestazioni medico/sanitarie al Ss. Rosario, soprattutto della sanità dell’emergenza/urgenza, ma poi nella sostanza nulla avviene e la struttura medico/sanitaria venafrana continua a restare priva di tutto, di fatto arretrando nell’offerta. Soddisfazione frammista a cautela viene adesso espressa dal Comitato in argomento : “Speriamo di non essere alle solite promesse -apprendiamo- e che finalmente si proceda per rilanciare il SS Rosario e garantire assistenza alle popolazioni residenti”. Tra le richieste più pressanti ed irrinunciabili si segnalano il pronto soccorso, la lungo degenza, la rsa ed altro ancora. Avverrà tutto questo nel breve per una diversa e più efficiente ed efficace sanità pubblica nel Molise dell’ovest ? E’ quanto nell’intero mandamento venafrano si spera e ci si augura ! Intanto va preso atto della diversa responsabilità espressa dal rinnovato team alla guida della sanità pubblica molisana.

T.A.