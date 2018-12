I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso hanno denunciato un campobassano trovato in stato di ebbrezza alcolica.

Infatti, nella nottata appena trascorsa, l’uomo, mentre percorreva via Lombardia, veniva fermato durante un posto di controllo finalizzato alla vigilanza e controllo della circolazione stradale nonché alla repressione del fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcool o degli stupefacenti.

Così, dopo aver controllato i documenti risultati in regola, i militari hanno proceduto anche a sottoporre l’utente della strada fermato all’esame del test etilometrico il quale ha fornito esito positivo per un tasso alcolemico di 1,8 g/l superiore al limite consentito per Legge.

Ciò posto, dopo essere stato accompagnato presso gli Uffici di via Mazzini gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza alcolica che gli è costato il ritiro della patente di guida ed una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, mentre il veicolo, sottoposto a sequestro, è stato affidato ad un parente nominato custode.