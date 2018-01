Nella giornata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni di Campomarino e di Montenero di Bisaccia, sotto il coordinamento del Comando Compagnia di Termoli, hanno effettuato controlli serrati del territorio, al fine di prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, quelli in materia di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni inerenti il codice della strada.

A Campomarino, i militari hanno proceduto al controllo di un uomo, 38enne, noto alle Forze dell’Ordine, residente nel centro del basso Molise, a cui era stata precedentemente ritirata la patente, mentre era alla guida di un’autovettura. Immediata è scattata la denuncia del soggetto fermato, per guida senza patente. Contestualmente, il veicolo interessato, risultato peraltro privo della copertura assicurativa, è stata sottoposto a sequestro.

A Montenero di Bisaccia, invece, i Carabinieri, durante i succitati servizi di controllo del territorio, hanno individuato un uomo che si aggirava a piedi in modo sospetto nel centro del paese. A seguito di immediati accertamenti, il soggetto è risultato essere sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di San Salvo e al divieto di ritorno in quello di Montenero di Bisaccia. Anche in tale circostanza, i militari dell’Arma hanno interessato l’Autorità Giudiziaria competente, attraverso il deferimento in stato di libertà dell’uomo per violazione degli obblighi imposti.