Ad Isernia, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno sorpreso due giovani del posto, un 28enne ed un 30enne, alla guida delle rispettive autovetture completamente ubriachi, mettendo così in gravissimo pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada. Nei loro confronti è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica, il sequestro del veicolo ed il ritiro della patente di guida.