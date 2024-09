Anche quest’anno nella splendida cornice del Belvedere di Montagano si terrà l’ormai consolidato “Oktoberfest” Montaganese. Un appuntamento unico, in grado di mescolare i sapori della tradizione bavarese e tirolese – come lo stinco di maiale al forno con patate contadine, il gulash con manzo nostrano, lo speckburger tirolese con hamburger locale -, con suoni e melodie di artisti molisani come I Luppoli, The Wheels e il magico sax di Vladimiro D’Amico. Verranno spillate le migliori birre della tradizione tedesca con la possibilità di acquistare pinte di vetro originali dell’Oktoberfest Bavarese. Per info e prenotazioni 3297790536

