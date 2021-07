RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

A Scapoli sono attive ben tre aree di ricarica per veicoli elettrici Enel X, azienda leader del settore che ha deciso di investire a Scapoli perché paese a vocazione turistica insignito ormai da più di un decennio della “Bandiera Arancione” del Touring Club Italiano.

Una delle aree si trova proprio nella centrale Piazza Martiri di Scapoli, belvedere sulla Valle del Volturno alle pendici delle Mainarde. Il Sindaco Renato Sparacino ha così deciso di lanciare un’originale iniziativa che mira a incentivare l’utilizzo delle colonnine presenti a Scapoli per la ricarica dei sempre più numerosi veicoli elettrici e ibridi in circolazione.

Infatti, a partire dal prossimo fine settimana e per tutta l’estate, chi verrà a Scapoli per ricaricare la propria auto potrà consumare un caffè presso uno dei due bar (Bar “L’Angolo” o Bar “Mainarde”), gentilmente offerto dal primo cittadino. Il gradito ospite dovrà semplicemente dimostrare agli esercenti di aver appena effettuato o di avere in corso la ricarica della propria automobile. Gustare un buon caffè per ingannare l’attesa potrà essere sicuramente un’ottima occasione per vivere la tranquillità, l’accoglienza e la bellezza di Scapoli.