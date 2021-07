di Tonino Atella

E’ Rosario Campana, napoletano 57enne del quartiere partenopeo degli Orefici e con esperienze di serie D, il nuovo mister del Venafro 2021/22. A presentarlo ieri al Palace Hotel della città il presidente dell’Us Venafro Nicandro Patriciello, affiancato nella circostanza dal Vice Presidente il campano Francesco Villano, dal direttore sportivo Roberto Gravano, dal manager Mario Pagliuca e dal segretario del club venafrano Francesco Lucenteforte.

Mister, è stato chiesto al nuovo tecnico, Venafro è una piazza calcistica esigente per aver conosciuto il grande calcio di serie D dove vuole tornare già dal prossimo anno. Campana : “Vengo a Venafro consapevole dell’impegno che mi attende. Sono pronto a dare il massimo, senza promettere l’impossibile. Per fare una grande squadra e conseguire risultati c’è bisogno però di società, tecnico, giocatori, pubblico e stampa, tutti assieme e compatti verso lo stesso risultato: la vittoria. Personalmente sono pronto. Mi auguro che tutti gli altri facciano la loro parte per poter puntare in alto”. Viene a Venafro da solo o porta con se giocatori di sicuro affidamento.

“Al momento posso anticipare che vestiranno per la prima volta la maglia del Venafro nel prossimo campionato Giovanni Baratto, classe 85, jolly difensivo, Pasqualino Esposito classe 95 difensore e Francesco Alvino, classe 89 attaccante. Tutti e tre stavano con me lo scorso campionato col Nola in serie D. Ma arriveranno anche altri per allestire un ottimo e forte Venafro in grado d’imporsi”. Quando inizierà la preparazione ? “Il 9 agosto al Del Prete di Venafro”. Quindi al DS Gravano : del Venafro uscente chi resterà ? “Gli under certamente ossia Bravaccini, Felace, Fragnoli, Bianchi, Grande, Guerra, Di Iorio ed altri under che preleveremo da altre società”. Quindi quali le premesse per il futuro ? “Di allestire un grande Venafro in grado d’imporsi e di tornare a far sorridere i tifosi con vittorie convincenti”.