PARTE L’ECCELLENZA CALCISTICA MOLISANA SENZA UN FAVORITO ASSOLUTO

“TANTI I POTENZIALI ASPIRANTI ALLA PROMOZIONE NELLA SERIE “D” DEL 2023/24 -AFFERMA CAPACCIONE, RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL VENAFRO- RISULTANDO IL GIRONE LIVELLATO IN ALTO”

Ed eccoci alla prima giornata dell’eccellenza calcistica molisana, il massimo torneo regionale che promette incertezze, tante “scintille” di sana competizione sportiva e che si concluderà il 5 maggio del nuovo anno. Questo il calendario della prima giornata : San Pietro/Gioiese, Castel di Sangro/Campomarino, Cliternina, Fortore, Termoli/Isernia, Guglionesi/Boiano, Ripalimosani/Alto Casertano, Sesto Campano/Agnonese e Turris/Venafro. Un favorito per la vittoria finale e la promozione in D ? Lo chiediamo a Capaccione, esperto di calcio, a sua volta apprezzato giocatore quando … “l’erba era verde”, già mister di diverse formazioni ed attualmente responsabile dell’area tecnica del Venafro, il cui mister -ricordiamo- è l’esperto De Rosa. Capaccione, c’è un favorito assoluto dell’eccellenza molisana che sta per iniziare ? “Non ritengo -afferma convinto il responsabile dell’area tecnica del Venafro- anche se qualche credito in più va concesso all’Isernia, in ragione del nome e della consistenza socio/economica della città. Isernia però non favorita assoluta, considerato che l’eccellenza molisana che si accinge a partire ha avuto un sostanziale livellamento in alto. Diverse società cioè si sono tecnicamente attrezzate, ingaggiando buoni giocatori ed affidandosi a tecnici importanti. Ne consegue che tanti club sulla carta possono aspirare a vincere l’eccellenza 2023/24, per cui penso più ad una “rosa” di aspiranti e non ad un solo favorito assoluto”. Vuole fare i nomi ? “L’Isernia è tra i possibili favoriti, ma praticamente alla pari vanno citati Alto Casertano, Venafro, Boiano e Guglionesi. Come pure da segnalare il Ripalimosani, il Sesto Campano ed altre eventuali sorprese che verranno fuori”. Campionato incerto quindi a suo parere ? “Ne sono convinto –aggiunge Capaccione- e ci sarà da divertirsi. L’incertezza infatti comporterà match tiratissimi da domani a maggio prossimo. Toccherà agli appassionati delle singole squadre offrire l’apporto giusto di incitamento e calore sportivo per sostenere i propri giocatori in campo, sempre nel rispetto delle regole e degli avversari”. Ed allora ”In bocca al lupo” a tutti e che vinca sportivamente il migliore !