Al via le prenotazioni del Calendario della Polizia di Stato 2019, che sarà illustrato da 12 fumettisti professionisti, i quali rappresenteranno attraverso i loro disegni l’attività quotidiana della Polizia di Stato.

Il ricavato della vendita, come ormai consuetudine destinato al Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus, andrà a sostenere il progetto “Yemen”, Paese teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo e dove oltre 22,2 milioni di persone necessitano di assistenza immediata.

L’importante il traguardo prefissato dall’Unicef è quello di raggiungere, con i propri interventi nello Yemen, 17,3 milioni di persone, tra cui 9,9 milioni di bambini, attraverso azioni che garantiscano l’accesso sicuro all’acqua, la prevenzione e la cura delle malattie killer più frequenti e il supporto psicosociale di bambini e adolescenti attraverso percorsi di educazione non formale.

Il costo del calendario rimane invariato: 8 euro per quello da parete e 6 euro per la versione da tavolo; il versamento, entro e non oltre il 24 settembre p.v., va effettuato sul conto corrente postale n. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”, specificando nella causale “Calendario della Polizia di Stato 2019 per il progetto Unicef – Yemen”.

Per questa provincia, la ricevuta del versamento dovrà poi essere presentata all’ufficio Gabinetto della Questura di Campobasso (anche all’indirizzo di posta elettronica [email protected]) che fornirà dettagli sulla consegna.