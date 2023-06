Oggi e domani, a Isernia si svolgerà la Fiera di San Pietro, nota come Fiera delle Cipolle.

Centinaia le bancarelle che rallegreranno i tanti visitatori nella giornata di oggi (28 giugno), dalle ore 8.00 alle ore 24.00 e di domani (29 giugno) dalle ore 7.00 alle ore 17.00.

Le strade interessate all’evento:

– via Giovanni XXIII (dall’incrocio con via Don Luigi Sturzo)

– via Umbria

– via Libero Testa (dall’incrocio con via Umbria e fino a piazza Giustino D’Uva esclusa)

– via Saragat e via Formichelli (limitatamente alle zone di intersezione con via Giovanni XXIII).