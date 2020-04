Nel Molise nasce ABICONF – Amministratori Beni Immobili Confcommercio, che rappresenta gli Amministratori di condominio aderenti ed esercenti la libera professione, nonché gli Amministratori di patrimoni immobiliari ed i revisori di contabilità condominiale. L’incarico ufficiale della costituzione di Abiconf Area Molise è stato conferito nei giorni scorsi dal presidente nazionale Andrea Tolomelli alla dott.ssa Irene Tartaglia, attuale direttore Confcommercio Molise.

“In un momento particolare per l’intero Paese – dichiara Irene Tartaglia – la costituzione della federazione nasce per supportare la categoria dei professionisti molisani, che, ad oggi, stanno proseguendo la loro attività per garantire i servizi necessari nell’ambito degli stabili in Condominio, tenendo conto delle limitazioni di spostamento, dei divieti di assembramento e dell’impossibilità, di fatto, di tenere serenamente le assemblee di Condominio per tutelare la salute pubblica e quella propria. Per questo Abiconf, insieme alle altre associazioni del settore – conclude Tartaglia – ha chiesto al Governo la proroga in via straordinaria al 30 giugno 2021 del termine di 180 giorni previsto dall’articolo 1130 del Codice Civile, punto 10, per rendere il conto della gestione e poter convocare le Assemblee di Condominio per l’approvazione del rendiconto e del preventivo.”

ABICONF Area Molise che sarà costituita dopo l’attuale stato emergenziale con la sua sede di Campobasso, sarà soggetto di riferimento per lo studio ed applicazione del diritto condominiale e organizzerà nel futuro corsi di avviamento ed aggiornamento alla professione di Amministratore di condominio ex DM. 140/2014.

Per associarsi é necessario possedere i requisiti previsti dall’articolo 71 bis Disposizioni di attuazione al codice civile lettera f). I requisiti minimi riguardano: diploma di scuola media secondaria, certificato del casellario giudiziale ovvero autocertificazione equipollente, obbligo all’aggiornamento professionale periodico nei termini previsti dalla lettera g) dell’articolo71 bis disposizione di attuazione al codice civile e DM 140 / 2014.