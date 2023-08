IN SERATA LA PRIMA DEL XXXIII° FESTIVAL INTERNAZIONALE MARIO LANZA A FILIGNANO, TAPPA ARTISTICA FONDAMENTALE DELL’ESTATE MOLISANA

Ci siamo ! Per gli appassionati del “bel canto” in serata alle h 21,30 in piazza Municipio a Filignano, porta sud del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, “prima” del XXXIII° Festival Internazionale Mario Lanza per ricordare ed omaggiare con musica e canto l’indimenticabile tenore italo/americano Mario Lanza (nome d’arte ricavato da quello anagrafico della madre, l’abruzzese Maria Lanza), il cui papà Alfredo Cocozza era originario di Filignano. E la cittadina sotto la spinta del volitivo ed appassionato Michel Rongione, presidente dell’Associazione che porta il nome del tenore, da 33 anni promuove l’appuntamento artistico dedicato all’artista della metà degli anni ’90 che si fece apprezzare nel mondo intero per la propria voce e le doti interpretative. Ed il Festival Lanza, che proseguirà per una intera settimana sino al 20 agosto prossimo, questa sera apre col “botto”. Andrà in scena infatti la Carmen di Bizet, opera lirica in forma di concerto con solisti, coro ed orchestra internazionale diretti dal M° Leonardo Quadrini, apprezzata presenza storica del Festival. A seguire le altre serate : la sera di ferragosto, domani 15 agosto, sarà la volta di “Progetto Ipazia”, musica d’autrice. Quindi il 16 agosto Laura Verrecchia in concerto, il valente soprano del posto affiancata da baritono ed orchestra internazionale del M° Quadrini. La serata del 18 titolerà “Neapolitown Life” e vedrà esibirsi voci, chitarre e basso, mentre il 19 sarà la volta dello spettacolo “Una voce, una fisarmonica” con Antonella Ruggiero e Renzo Ruggieri. La chiusura del Festival il 20 agosto con l’atteso Gran Galà della Lirica che vedrà esibirsi il soprano Chiara Taigi, il tenore Joan Lainez e l’Orchestra Internazionale diretta dal citato M° Quadrini. Una settimana quindi di elevato spessore artistico nel solco della storia e della tradizione del Festival Lanza, cui va il merito di aver diffuso il nome di Filignano nei diversi continenti presentando nel corso dei decenni artisti e cantanti lirici di valenza assoluta, tra cui Katia Ricciarelli ed il tenore Terranova, nomi oggi di prestigio della lirica mondiale.

T.A.