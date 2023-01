Al riguardo le dichiarazioni della dott.ssa Angela Scungio, ginecologa e direttore del Consultorio

Dalla dott.ssa Angela Scungio, ginecologa, perfezionata in Bioetica e Direttore del Consultorio Familiare “Il Girasole” di Venafro, perviene il comunicato che di seguito pubblichiamo :”In questa settimana inizia il Corso di Preparazione al Parto a cura del Consultorio Familiare Il Girasole, presso la sede in via Pedemontana n. 41 a Venafro. Il corso si inserisce nel programma educativo svolto sul territorio diocesano di Isernia-Venafro dall’Associazione Il Girasole- ODV Consultorio Familiare, con iniziative culturali di prevenzione, informazione e formazione, in ordine alla salute globale, al benessere della persona, della coppia e della famiglia. Lo scopo del corso di preparazione al parto è quello di insegnare tecniche di rilassamento, di respirazione e fornire la consapevolezza di quanto si dovrà affrontare, fase per fase del parto, in modo da rendere questo evento un’esperienza vissuta attivamente e non subita. Il vissuto della donna che genera è importante anche per acquisire e valorizzare la percezione del proprio corpo e che, se vissuta bene, aumenta l’autostima e rafforza il carattere. La partecipazione attiva dei papà rafforza il legame di coppia e la complicità anche nella gestione educativa del proprio figlio. Il corso si articola in otto incontri, perlopiù settimanali, in cui la coppia riceve una serie di informazioni (teorico-pratiche) sulla gestione del travaglio del parto, dell’allattamento del piccolo neonato, cosi da poter affrontare questo momento cosi bello nel migliore dei modi. Offrire un ventaglio di proposte alle coppie significa affiancarli in ogni momento di questa esperienza coinvolgente e delicata della vita e che si potrà continuare, per chi lo desiderasse, anche nel periodo successivo al parto per sostenere la triade Madre-Padre-Bambino”.