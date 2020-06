Il Settore Tecnico della Figc ha indetto il bando per partecipare ai corsi per l’abilitazione ad allenatore di giovani calciatori-Uefa Grassroots C licenze e ne ha affidato l’attuazione al Settore Giovanile e Scolastico. I corsi sono riservati a coloro che, durante la stagione sportiva 2019/2020, abbiano svolto l’attività di allenatori nelle categorie giovanili, ove non vi era l’obbligo di abilitazione e che rispondano ai requisiti indicati nel bando pubblicato sul sito della Figc.

Anche il Settore Giovanile e Scolastico del Molise, presieduto dal Coordinatore Federale dott. Gianfranco Piano, sarà coinvolto nell’attività di formazione, nel rispetto di tutte le linee guida imposte a livello nazionale, visto il particolare momento che sta vivendo l’intera nazione e che ha determinato, in virtù del distanziamento sociale, radicali cambiamenti nello svolgimento delle lezioni. I corsi avranno una durata complessiva di 124 ore e saranno suddivisi in due parti.

La prima, composta esclusivamente da lezioni teoriche, si svilupperà nell’arco di 96 ore e si svolgerà dal 22 giugno al 31 luglio 2020 in modalità online, utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meetings. Le 28 ore di lezioni pratiche, il tirocinio, gli arbitraggi, il corso BLS-D e gli esami finali, si svolgeranno in date e modalità da definire.

Tutti gli interessati potranno prendere visione del “Bando di ammissione ai Corsi” o scaricarlo dai seguenti siti internet: www.settoretecnico.figc.it; www.assoallenatori.it; www.settoregiovanile.figc.it; www.lnd.it..