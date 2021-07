di Tonino Atella

Trattasi di cartellone di 60 concerti del Conservatorio Perosi di Campobasso sul territorio regionale sostenuto dall’assessorato regionale alla cultura.

Un imponente cartellone musicale è prossimo ad essere varato, sostenuto dall’assessorato regionale alla cultura. Trattasi di “Molise è Musica”, cartellone di sessanta concerti sull’intero territorio regionale che prenderà il via la sera del 30 luglio (h 21,30) da Piazza Totò a Venafro, ai piedi del Castello Medievale. Eseguirà il Conservatorio Perosi di Campobasso nel 50.mo della propria nascita. Trattasi di programma di elevato valore artistico sostenuto dall’assessorato regionale alla cultura, titolare l’assessore Vincenzo Cotugno.

L’iniziativa artistica andrà da Termoli a Venafro, da Sepino a Capracotta a tant’altri centri molisani, coi musicisti del Perosi che saranno impegnati in un interessantissimo tour musicale per abbracciare le eccellenze storiche, artistiche, culturali ed ambientali della nostra regione. A tenere a battesimo il tutto, come scritto innanzi, sarà la città di Venafro. Nell’incantevole scenario di Piazza Totò, dominata dall’alto dall’involucro medievale cittadino, si esibirà un’orchestra di fiati del Conservatorio campobassano composta da 35 elementi e diretta dal M° Morelli.

L’ingresso sarà gratuito sino ad esaurimento dei posti previsti in base alla normativa sui piani di sicurezza sanitari. Il direttore artistico e musicale della rassegna é il M° Michele Gennarelli, mentre il responsabile degli eventi del Perosi è il M° Giulio Costanzo.