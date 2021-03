Il Comune di Isernia ha proceduto, in questi giorni, ad affidare i lavori di completamento dell’impianto di pubblica illuminazione della strada di collegamento Pesche-Isernia (via Corpo di Liberazione).

«Si tratta d’un intervento finalizzata al riordino di particolari aree urbane, di cui alla delibera CIPE 35/2005 – ha dichiarato l’assessore comunale Domenico Chiacchiari –.

La spesa prevista è di oltre 70.000 euro, un importo recuperato dalle economie di altre opere effettuate sul nostro territorio; una somma che in tal modo viene reinvestita proficuamente per dotare di pubblica illuminazione una importante zona di collegamenti stradali, quella fra la località Nunziatella di Isernia e la sede dell’Università nel Comune di Pesche, che interessa anche l’incrocio della strada provinciale per Pesche e il viale Santa Maria del Bagno.

La stessa zona, inoltre, è quella dove transita la pista ciclabile, che viene frequentata da non pochi amanti della bici. Costoro, d’ora in poi, avranno la possibilità di percorrerla anche di sera beneficiando di un’adeguata illuminazione».

I lavori saranno avviati immediatamente e dovranno essere ultimati nel volgere di poche settimane.