E’ stato approvato, con la determina dirigenziale numero 39 del 9 gennaio 2019, il decreto sulla “Misura investimenti – OCM Vino” per la Campagna vitivinicola 2018/2019.

L’avviso pubblico è consultabile sul sito della Regione Molise, mentre le domande con le richieste di finanziamento dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2019 attraverso il portale Sian.

Si tratta senza dubbio di una importante opportunità per le aziende locali, la misura nasce infatti con l’obiettivo di migliorare il “rendimento globale” delle imprese vitivinicole, soprattutto in termini di competitività e di adeguamento alla domanda del mercato e riguarda nello specifico non solo la produzione e commercializzazione ma anche l’ottimizzazione dei costi, i risparmi energetici e i trattamenti sostenibili.

Investimenti che avvicinano la realtà molisana a quella europea e possono di sicuro rafforzare l’intero settore. L’Ufficio vitivinicolo dell’assessorato regionale all’Agricoltura, situato in via Vico a Campobasso, è a completa disposizione per informazioni e chiarimenti.