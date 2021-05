Campobasso, 26 maggio 2021 | Il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità passano non solo attraverso la tecnologia e gli impianti di riciclo, ma anche attraverso un’azione di sensibilizzazione e conoscenza dei temi legati a queste buone pratiche. Per questo all’interno del progetto europeo NETWAP sono stati organizzati una serie di appuntamenti, in modalità digitale, con le amministrazioni comunali dei comuni delle aree interne del Molise e del territorio del gruppo di azione locale Molise verso il 2000. Il primo incontro online è previsto giovedì 27 maggio alle ore 16:30, organizzato dal GAL Molise verso il 2000, in collaborazione con Enea Centro Ricerche Casaccia, Fondazione Fenice Green Park Energy e Comune di Fossalto, ed è rivolto ad amministratori, tecnici e funzionari dei Comuni nonché agli operatori del settore per far conoscere nel dettaglio le potenzialità di una gestione sostenibile dei rifiuti organici e plastici.

Durante l’incontro saranno presentati dati sulla situazione globale dei rifiuti organici e plastici, la normativa nazionale e regionale di riferimento, esempi di buone pratiche di economia circolare a livello nazionale ed europeo e l’azione pilota sperimentata in Molise con l’installazione di una compostiera di comunità presso il comune di Fossalto.

Dopo gli incontri per le amministrazioni comunali toccherà ai cittadini, agli stakeholder del territorio ed infine alle scuole. Le future generazioni sono considerate un target strategico per il progetto NETWAP perché saranno i ragazzi gli utilizzatori di domani degli strumenti di riciclo ed in questo modo si getteranno i prodromi per renderli consapevoli dell’importanza del rispetto dell’ambiente attraverso piccoli gesti quotidiani.