di Tonino Atella

La settimana di eventi promossa dall’Associazione Lanza presieduta da Michel Rongione nel Centenario della nascita dell’artista italo/americano della prima metà degli anni ‘50.

Pronti, via ! Si parte da domani 11 agosto e per una intera settimana sino al 18 col Festival Internazionale Mario Lanza, indetto dall’Associazione Lanza presieduta da Michel Rongione nel Centenario della nascita dell’artista italo/americano degli anni ‘50. Lanza era figlio del filignanese Alfredo Cocozza e dell’abruzzese Maria Lanza (da lei scaturirà poi il suo nome d’arte) che ad inizio ‘900 si trasferirono negli USA in cerca di lavoro e fortuna.

Il giovane nacque negli Usa ma una volta famoso non perse mai i contatti col paese d‘origine del papà e coi suoi concittadini. Spesso infatti rientrava a Filignano, intrattenendosi volentieri coi compaesani. Da questo e tant’altro era nata decenni addietro l’idea fortunata del Festival Lanza che negli anni ha richiamato artisti di massimo spessore artistico tra cui, per citare, Terranova, Ricciarelli e tant’altri, facendo conoscere il Molise dell’ovest ben oltre i confini regionali. Anche per il 2021 ci saranno importanti artisti di generi diversi ogni sera dall’11 al 18 agosto nell’aia di Mennella, frazione di Filignano, per onorare ricordo e figura di Mario Lanza. Il programma dell’intera manifestazione artistica che proporrà interpreti di tutto spessore: l’11 agosto aprirà il duo Eduardo Siravo/Gabriella Casoli con lo spettacolo “100 anni di Mario Lanza”, quindi il 12 le luci della ribalta saranno tutte per il fisarmonicista di fama internazionale Renzo Ruggieri che si proporrà in ricordo dell’accordeon di Marzella, mentre il 13 agosto ad esibirsi all’Aia di Mennella sarà la Compagnia SoleLuna con musica popolare campana e del meridione d’Italia. Il 14 agosto invece spazio al Lino Rufo Quintet, mentre la serata di Ferragosto il 15 agosto sarà tutta per l’Opera “La Boheme” di Giacomo Puccini. Si proseguirà il 16 con Nando Citarella che presenterà l’opera al chiaro di luna, proponendo nella circostanza il canto popolare italiano. Infine il 17 agosto chiusura del Festival col Gran Gala interpretato dalla Grande Orchestra Sinfonica dell’Est Europeo diretta dal M° Leonardo Quadrini,figura storica di rilievo del Festival Lanza che da decenni si svolge nel Molise dell’ovest attirando tanti appassionati del bel canto. Per l’edizione 2021 del Festival Lanza ci saranno posti a sedere per il pubblico nell’accogliente e tipica borgata rurale di Mennella, fermo restando tutte le precauzioni per evitare pericoli di contagi. Per info e prenotazioni 339/8078165.