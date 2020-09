Cambio ufficiale al vertice della Questura di Isernia: oggi 1° settembre 2020 si è insediato il nuovo Questore di Isernia dott. Luciano SORICELLI, Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

Con una lunga carriera alle spalle, gli ultimi incarichi ricoperti sono stati quelli di Vicario del Questore presso le città di Chieti e Terni e poi successivamente, dal 25 giugno del 2017, è stato incaricato di coordinare tutte le attività necessarie per la costituzione della Questura di Fermo, assumendone l’incarico di Questore dal 13 luglio del 2018 ad oggi.

Ai rappresentanti degli organi di stampa, incontrati in mattinata, ha ribadito l’entusiasmo per il nuovo incarico ed ha espresso tutto il suo impegno per cercare di rendere sempre più efficace ed efficiente l’intera struttura della Polizia di Stato di Isernia.

Nell’occasione ha esposto le sue linee guida: “essere vicini alla gente”, quindi maggiore presenza sul territorio e nelle scuole, dialogo continuo e collaborativo con le altre Forze dell’Ordine, al fine di raggiungere obiettivi comuni a tutto beneficio della cittadinanza.