SUPERATI AI RIGORI (4-3) I PARI ETA’ DELLA VIRTUS GIOIESE

Non solo il titolo di capocannoniere dell’eccellenza molisana ‘23/’24 al bomber venafrano Nicola Panìco, affermatosi con 27 reti, ma anche altro lusinghiero successo regionale per il calcio venafrano. E’ arrivato grazie agli juniores dell’Us Venafro, che hanno conquistato il titolo regionale di categoria imponendosi sui pari età della Virtus Gioiese. Il successo dei venafrani è arrivato al termine di una finale combattutissima ed assolutamente corretta, risoltasi solo ai rigori (4/3 per i venafrani). In effetti nel corso dei 90’ regolari il risultato è rimasto inchiodato sul nulla di fatto (0-0) ed altrettanto è avvenuto coi successivi due tempi supplementari. Squadre ad equivalersi, partita tiratissima e sostanziale equilibrio in campo, per cui si è andati ai rigori per assegnare il titolo di Campione Juniores Molise 2023/’24. Ed alla fine sono stati gli juniores venafrani ad alzare la Coppa, affermandosi per 4 a 3 e gioiendo meritatamente per l’ambito trofeo. Una stagione quindi, quella del calcio venafrano, al tirar delle somme positiva, considerati i due titoli in bacheca : quello del capocannoniere dell’eccellenza con Nicola Panìco impostosi con 27 reti, e l’altro, altrettanto ambito ed ottimo, degli juniores laureatisi Campioni Regionali.