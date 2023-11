di T.A.

TRATTASI DEL SEN. COSTANZO DELLA PORTA PER LA ZONA DI CAMPOBASSO E DI DESIO NOTADONATO PER L’ISERNINO

Fratelli d’Italia, partito in costante crescita nazionale e locale, contraddistinto altresì dalla piena e convinta unità interna quale prova inconfutabile delle condivise impostazioni e strategie politiche a livello centrale. Così stando le cose, ne consegue che saranno unitarie le candidature dei portavoce provinciali di Fratelli d’Italia ai congressi provinciali di partito tanto nel campobassano che nell’isernino. Per il partito della Meloni in Molise, il cui rappresentante regionale resta Filoteo Di Sandro, già assessore regionale, saranno prossimi candidati quali portavoce provinciali il Sen. Costanzo Della Porta per la provincia di Campobasso e Desio Notardonato per quella di Isernia. Questo quanto emerso nel partito alla vigilia degli appuntamenti provinciali di Campobasso ed Isernia, che si terranno rispettivamente il 26 novembre al Centrum Palace di Campobasso ed il successivo 3 dicembre all’Hotel Europa di Isernia. Si ricorda che per il Sen. Della Porta si tratterà di una riconferma essendo il portavoce uscente, mentre per FdI nella provincia di Isernia ci sarà l’avvicendamento tra Alessandro Altopiedi, portavoce uscente, e Desio Notardonato, alla sua prima candidatura alla carica. In entrambe le aree provinciali voteranno gli iscritti a Fratelli d’Italia, trattandosi di congressi provinciali di partito.