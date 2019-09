Al termine della stagione estiva, più che positivo è il bilancio dell’attività svolta dal personale del Commissariato di P.S. di Termoli negli ultimi mesi.

Il periodo considerato è quello da giugno ad oggi, nel quale gli uomini della Polizia di Stato hanno dovuto gestire, anche dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica, la massiccia presenza di turisti, senza trascurare l’ordinaria attività di prevenzione e di controllo del territorio nonché i servizi straordinari, svolti con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

Questi gli esiti complessivi dell’attività svolta:

– Persone tratte in arresto in flagranza di reato: 6 (2 per furto in abitazione, 1 per violenza/resistenza a pubblico ufficiale, 2 per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, 1 per tentata rapina);

– Misure restrittive eseguite con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria: 2 (aggravamenti di misure cautelari non rispettate dai destinatari).

– Persone denunciate all’Autorità Giudiziaria: 13 (per vari reati, tra cui 3 per guida in stato di ebbrezza, 1 per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, 1 per ricettazione).

– Persone controllate: 4280.

– Veicoli controllati: 2950.

– Veicoli controllati con sistema automatico “Mercurio”: 1254.

– Contestazioni per violazioni al codice della strada: 113 (di cui 10 per guida di veicoli privi di copertura assicurativa, con conseguente sequestro del mezzo e ritiro della carta di circolazione).

– Patenti ritirate: 4.

– Denunce ricevute: 358.

A tali risultati si aggiungono quelli dell’attività amministrativa svolta nel suddetto periodo dagli Uffici del Commissariato:

– Passaporti rilasciati: 402.

– Licenze di porto di fucile: 80.

– Esercizi VLT controllati: 8.

– Controlli su imbarcazioni da diporto in uscita dal territorio nazionale: 17.

– Controlli su imbarcazioni da diporto in entrata nel territorio nazionale: 5.

– Altre licenze amministrative rilasciate: 5.