di Redazione

Sabato 18 gennaio 2025, la stagione musicale organizzata dagli Amici della Musica Walter De Angelis di Campobasso, presenta il concerto dell’Accademia d’Archi Arrigoni con Giulio Arnofi come direttore d’orchestra e Costantino Catena come solista al pianoforte. Il programma del concerto, in occasione dei 200 anni dalla morte del compositore Salieri, prevede la Sinfonia in Re maggiore “Veneziana” per orchestra da camera e il Concerto per pianoforte e orchestra in Si bemolle maggiore di Antonio Salieri e il Concerto per pianoforte e orchestra in Mi bemolle maggiore K271 “Jeunehomme” di Wolfgang Amadeus Mozart. Il concerto si terrà al Teatro Savoia alle 18,30 ed è inserito nel Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM.

L’Accademia d’Archi Arrigoni, dedita alla formazione giovanile, nel proprio organico annovera diversi vincitori di concorsi. Collabora con L. Vignali, S.Rava, E.Bronzi, V. Mendelssohn, Svetlana Makarova, P.Vernikov, N.Gutman e G.Sollima, spaziando dal barocco bachiano, alla musica contemporanea edita ed inedita, dal jazz alla musica leggera e al tango. L’Accademia Arrigoni ha stretto collaborazioni con gruppi musicali e solisti famosi fra cui Bruno Cesselli, Zlatko Kaucic e Alexander Balanescu, Tony Hadley degli Spandau Ballet, Quinteto Porteno, solo per citarne alcuni. Ha partecipato a numerosi Festival (Carniarmonie, Altolivenza Festival, Risonanze, Mittelfest e “Assisi nel Mondo”) e a diverse Tournée con il CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica). Ha realizzato assieme alla Suite per Quartetto Jazz il Film-Concerto “Pianiparalleli”, diretto da Gianni Di Capua. Ha inoltre partecipato al Progetto “Suono italiano 2017-Friuli in Musica”, promosso dal CIDIM e dalla Fondazione Friuli. Rientra tra le attività degli ultimi anni anche la registrazione di tre CD: il primo con musiche giovanili di Felix Mendelssohn- Bartholdy per l’etichetta Amadeus Rainbow, e in seguito con l’etichetta GDM con musiche commissionate per i servizi televisivi della RAI. Nel corso del 2021 ha eseguito la registrazione di brani inediti del compositore Graun, in collaborazione con Federico Guglielmo, la cui divulgazione è stata seguita dalla rivista “Amadeus”. L’Accademia ha inoltre promosso lo sviluppo del progetto incentrato sulla figura di Gian Giacomo Arrigoni (1597-1675), compositore e musicista sanvitese, che ha portato alla riscoperta ed esecuzione di musiche inedite, nonché alla pubblicazione del volume “Concerti di Camera”. Tra le attività dell’Accademia spicca anche l’organizzazione del Concorso Internazionale “Piccolo Violino Magico” destinato a giovani violinisti.