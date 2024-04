di T.A.

IN SCENA LA COMMEDIA “MILLE GIORNI DI TE E DI ME” SCRITTA DA SALVATORE MINCIONE GUARINO, COGESTORE DELLO STESSO CINE/TEATRO PENTRO

Ancora teatro di buon livello a “Il Proscenio” di Isernia, sala cine/teatrale pentra. Sabato 13 aprile (h 21) e domenica 14 (h 18) andrà in scena “MILLE GIORNI DI TE E DI ME”, commedia scritta ed interpretata da Salvatore Mncione Guarino, cogestore dello stesso locale pentro, da una idea di Francesco Prrone. Trama del lavoro : Walter e Nadia sono sposati ed hanno una figlia quindicenne. Sono nel pieno dei preparativi per un viaggio, una sorta di seconda luna di miele. Fervono i preparativi, ma inaspettatamente Nadia scompare. Lui la cerca ma invano. Inizia così il lungo viaggio di Walter in compagnia del cognato Davide alla ricerca di Nadia. Tra gag divertenti e momenti di grande emotività si arriva ad una inaspettata conclusione. Completano il cast della commedia, oltre al citato Salvatore Mincione Guarino, Vittoria Izzi, Miriam Zullo, Simona Gagliardi, Silvio Di Sandro, Francesca Mascio e Giovanni Gazzani. La scenografia sarà di Mattia Rodi, la regia di Federico Perrotta. Prezzi per lo spettacolo : I° settore euro 12, 2° euro 10, riduzioni per under 16 e over 65.