di Redazione

Oreste è internato nel manicomio dell’Osservanza a Imola. Abbandonato da bambino è finito lì dentro perché, passa da un orfanotrofio a un riformatorio, da un lavoretto a un oltraggio a un pubblico ufficiale. In Italia, un tempo, andava così. Dopo trent’anni non è ancora uscito: si è specializzato nel trovarsi sempre nel posto sbagliato nel momento peggiore. Non ha avuto fortuna l’Oreste, e nel suo passato ci sono avvenimenti terribili

che ha rimosso ma dai quali non riesce a liberarsi: la morte della sorella preferita, la

partenza del padre per la guerra, il suo ritorno dalla campagna di Russia, tre anni dopo la fine di tutto e poi la sua nuova partenza, di nuovo per la Russia, per una fantastica carriera come cosmonauta e – come se tutto questo non bastasse – la morte violenta della madre, che lo ha rifiutato quando era ancora ragazzino, ai primi problemi psichici. Eppure, l’Oreste è sempre allegro, canta, disegna, non dorme mai, scrive alla sua fidanzata (conosciuta a un “festival per matti” nel manicomio di Maggiano a Lucca), e parla, parla sempre.

Parla con i dottori, con gli infermieri, con la sorella che di tanto in tanto viene a trovarlo, ma soprattutto parla con l’Ermes, il suo compagno di stanza, schizofrenico e convinto d’essere un ufficiale aeronautico di un esercito straniero tenuto prigioniero in Italia. Peccato che l’Ermes non esista. L’Oreste di Claudio Casadio è una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato. Su come la vita spesso non faccia sconti e sia impietosa. Su come a volte sia più difficile andare da Imola a Lucca che da Imola sulla Luna. Un meraviglioso video di animazione rende ancor più la sua follia un’esplosione di irresistibile vitalità.

