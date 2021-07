di Tonino Atella

Il magnifico nuovo pioppo di Ciaraffella a Venafro, giusto dinanzi alla Palazzina Liberty, continua a crescere meravigliosamente arricchendosi giorno dopo giorno di chioma, foglie, frescura, altezza ect. per la gioia e la soddisfazione di persone che vi sostano nei pressi data la calura del periodo e di volatili che volentieri vi si riparano al fresco, riposandosi prima di ripartire in volo nel rione delle acque sorgive cittadine. E’ la risposta della natura alla mano in taluni casi poco accorta dell’uomo del terzo millennio che, forte della tecnica moderna alias di capaci motoseghe per abbattere nel giro di minuti quando la natura aveva creato nel corso degli anni, aveva fatto sparire nel volgere di mezza mattinata due imperiosi e pluridecennali pioppi che ornavano da sempre il quartiere e la stradina d’accesso alla Palazzina Liberty, tagliandoli di netto alla base in quanto ritenuti marci e come tali pericolanti e pericolosi per l’incolumità delle persone.

Pochi minuti, due/tre uomini al lavoro, mezzi meccanici all’opera e l’abbattimento, il taglio era bello ed eseguito, impoverendo del proprio verde naturale il rione, con ovvio disappunto e disorientamento di passanti e residenti della zona. Anche taluni media all’epoca non avevano condiviso l’improvviso taglio dei due pioppi, esternando pubblicamente contrarietà. Tempo qualche mese comunque ed ecco puntuale e perentoria la risposta chiara e precisa della natura. Dalle radici presunte marce dei due pioppi tagliati, viene fuori altro neo pioppo che nel breve cresce, s’innalza, s’arricchisce di foglie a josa, diventa grande, si allarga sempre più e finisce per imporsi all’attenzione ed alla cura di tutti. In zona infatti parte spontanea la cura, l’attenzione verso la nuova vita vegetale che col trascorrere dei mesi diventa un bellissimo “piopperello”, facendo sorridere di gioia e soddisfazione tutti, volatili compresi pensiamo, visto che prendono a raggiungerlo e volarvi tutt’intorno ! Oggi il nuovo pioppo, come da foto, è bello alto già due metri ed oltre, è spazioso in ampiezza e larghezza, distribuisce ombra e frescura a tutti che l’accudiscono con tanta cura, proteggendolo h 24. L’augurio è che tale nuova bellissima vita vegetale, venuta su meravigliosamente da radici ritenute -sbagliando!- marce, continui a crescere meravigliosamente per la bellezza sua e dell’intero quartiere di Ciaraffella.