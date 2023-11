di Redazione

Martedì 21 novembre, presso gli spazi espositivi del Palazzo GIL, ci sarà l’appuntamento conclusivo del progetto di cooperazione transfrontaliera 3C interreg di cui la Regione Molise è partner con la Regione Puglia insieme a diverse entità istituzionali del Montenegro e dell’Albania.

L’attività complessivamente darà la possibilità di vedere tutta la produzione dei materiali realizzati e dei risultati prodotti all’interno della grande progettualità del “3C Cross-border exchange for the development of Cultural and Creative Industries.

L’evento vede la collaborazione della Fondazione Molise Cultura e del Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e della Formazione dell’Università degli Studi del Molise.

La programmazione della giornata sarà suddivisa in due momenti: mattina per le scuole e pomeriggio per un pubblico generale.

Le attività della mattina sono sold out, mentre sarà possibile partecipare liberamente al workshop pomeridiano, il quale si concluderà con un aperitivo di finissage.