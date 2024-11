di Rdazione

In occasione della Giornata Nazionale Parkinson la Fondazione Neuromed promuove un incontro medico, divulgativo e letterario con il quale intende fare un focus sulla malattia, sulle nuove prospettive terapeutiche e sulle terapie complementari che negli ultimi anni stanno dimostrando la loro validità nel migliorare la qualità di vita dei pazienti. Una mattinata di confronto che si terrà venerdì, 29 novembre, alle ore 11.00, presso l’aula magna del Polo didattico dell’I.R.C.C.S. Neuromed, in via dell’Elettronica, Pozzilli. Nel corso dell’incontro, moderato dal Presidente della Fondazione Mario Pietracupa, verrà presentato il libro dal titolo ‘Good Morning Parkinson’ di Alessandro Ariemma, la testimonianza di un ‘portatore sano di neuropatia’, come si definisce lo stesso autore, con i suoi limiti, le sue speranze, i suoi sogni e le sue esperienze. L’autore del testo intende porre l’accento sull’approccio autoironico che permea i diversi frammenti che narrano delle sue vicende di vita quotidiana e che hanno trovato una forma più sistematica fino alla ristampa nel giugno 2024. Una sorta di Diario redatto mantenendo l’attenzione sul mondo circostante, accompagnato da considerazioni e riflessioni sulla quotidianità e non ripiegato sulla malattia ma offrendoci l’esempio di una persona che vive le esperienze di ogni giorno con lo sguardo rivolto al presente e futuro. La mattinata vedrà, poi, una relazione sul rapporto Parkinson e persona, curata dal dottor Nicola Modugno, del Centro Parkinson Neuromed, e la relazione di Giulia Carlotti, neolaureata in Fisioterapia, che parlerà dell’esperienza ‘Le onde e il Parkinson: le attività a Castel San Vincenzo e Isole Tremiti’.