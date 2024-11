di Redazione

Un approccio multidisciplinare per migliorare la gestione clinica e terapeutica

Venerdì 29 novembre l’I.R.C.C.S. Neuromed ospiterà la seconda edizione del corso ECM “Approccio multidisciplinare teorico e pratico alla nevralgia del trigemino ed altre nevralgie craniche”. L’evento, che si terrà a partire dalle 8:45 presso l’Auditorium “Marc Verstraete”, è rivolto a medici, farmacisti, fisioterapisti, odontoiatri, biologi, tecnici di radiologia, infermieri, igienisti dentali e logopedisti, e prevede il riconoscimento di 7 crediti ECM. Il programma offre approfondimenti sulle più recenti conoscenze cliniche e diagnostiche, affiancate da sessioni pratiche con preparati anatomici nel Centro di Medicina Necroscopica Neuromed. Tra gli argomenti trattati, si esploreranno l’anatomia e la patogenesi delle nevralgie craniche, le tecniche di neuroimaging, le opzioni terapeutiche, sia farmacologiche che chirurgiche, e il supporto psicologico per i pazienti. Il dottor Paolo Di Russo e il dottor Armando Perrotta, responsabili scientifici, guideranno un confronto tra esperti di diverse discipline, con un focus sulla diagnosi differenziale e sulle scelte terapeutiche più appropriate. Questo corso rappresenta un’occasione per i professionisti sanitari di aggiornarsi sulle sfide diagnostiche e terapeutiche delle nevralgie craniche, con un approccio che integra teoria e pratica clinica. L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata attraverso il sito www.neuromed.it nella sezione “Didattica”.