di Redazione

Al centro dell’evento temi cruciali come la scienza, il suo metodo, le sue responsabilità, il suo ruolo nella società.

Martedì 25 giugno 2024, alle ore 11,00, presso l’Auditorium Marc Verstraete del Parco Tecnologico dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), si terrà un seminario tenuto dalla Professoressa e Senatrice a Vita Elena Cattaneo, una delle figure di maggiore spicco nel panorama scientifico italiano e internazionale. La Professoressa Cattaneo, docente all’Università degli Studi di Milano e direttrice del Laboratorio di Biologia delle Cellule Staminali e Farmacologia delle Malattie Neurodegenerative, terrà una conferenza dal titolo “La scienza: metodo, responsabilità e ruolo pubblico”. Questo seminario rappresenta un’occasione unica per approfondire temi cruciali come l’importanza del metodo scientifico, la responsabilità etica della ricerca e il ruolo che gli scienziati devono assumere nella società contemporanea. Elena Cattaneo è nota per a livello globale per i suoi studi sulla malattia di Huntington. Con oltre 200 articoli scientifici pubblicati, è un’autorità riconosciuta a livello internazionale. Nominata Senatrice a Vita dal Presidente Giorgio Napolitano nel 2013, è solo la terza donna ad aver ricevuto questo onore, seguendo le orme di Camilla Ravera e Rita Levi-Montalcini. L’evento, una delle manifestazioni che accompagnano le celebrazioni dei quaranta anni dal riconoscimento come I.R.C.C.S. del Neuromed, sarà un’importante occasione di confronto e discussione aperta non solo agli esperti del settore, ma anche a studenti e cittadini interessati a comprendere meglio il ruolo cruciale della scienza nella nostra società.