Si terrà domani 17 novembre alle ore 17.00 al Museo dei Costumi del Molise di Isernia l’incontro “Il Musec alla Reggia di Caserta”; appuntamento frutto della curiosità e dell’incredibile interesse suscitato dalla partecipazione di una dozzina di splendidi costumi della collezione Scasserra all’evento tenutosi a Caserta lo scorso 3 novembre.

Il prestigioso invito da parte dell’associazione “Borboni si nasce” aveva suscitato negli operatori del MuseC grande entusiasmo, ma davvero non si pensava di riscuotere tanto successo e meraviglia sia tra il pubblico presente alla Reggia sia al rientro in regione. L’eco che ha prodotto questa trasferta è stata una vera sorpresa, ma soprattutto ha subissato il Museo di messaggi di complimenti per la partecipazione e ancor più di richieste di informazioni su come si era svolto l’evento. Per cui, essendo arrivati alla Reggia con un fotografo e un operatore televisivo al seguito, si è pensato doveroso condividere con il pubblico locale quanto espresso dal MuseC nella città campana.

L’incontro, quindi, sarà un excursus per immagini di quella splendida giornata con il racconto dei protagonisti, a partite dagli assessori al Turismo e Cultura della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, e della Provincia di Isernia, Cristofaro Carrino, che hanno guidato ufficialmente la delegazione molisana, dal direttore scientifico del MuseC, Antonio Scasserra, e dalla presidente dell’associazioni Borboni si nasce, Laura Esposito; parteciperanno anche il fotografo Massimo Palmieri dell’associazione Officine Cromatiche, il fotografo professionista Romeo Fraioli e il giornalista Angelo Passarelli di Molise Web Tv, le figuranti che hanno indossato i costumi e l’Accademia Italiana della Cucina che ha curato la colazione contadina nel parco della Reggia e che domani illustrerà i piatti tipici della tradizione tra i quali la “Panonta” di Miranda, emblema del pic nic di un tempo, oggetto della degustazione al termine dell’incontro. Come sempre l’incontro sarà preceduto dalla visita guidata (ingresso libero) a partire dalle ore 16.00.