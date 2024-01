di Redazione

Nella seduta di ieri sera, martedì 30 gennaio, la Giunta reginale ha provveduto all’assegnazione di fondi statali (relativi allo stanziamento della legge di Bilancio statale del 2019) destinati ad investimenti per la realizzazione di opere pubbliche nei comuni della regione. La legge dispone che “al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034 sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. Al Molise sono stati destinati 5 milioni di euro che la Giunta, nella seduta di ieri, ha ripartito destinandoli ad alcuni comuni. Tra gli interventi troviamo il finanziamento di 100mila euro per il completamento dei lavori della Cattedrale di Campobasso e 300mila euro per la bonifica della strada tra Campobasso, Campodipietra e San Giovanni dei Gelsi.