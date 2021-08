di Tonino Atella

Come nelle previsioni data la maggiore levatura tecnica il Matesedi Piedimonte Matese (Caserta), prossimo protagonista della serie D nazionale, si è aggiudicato a Sesto Campano il 12° MemorialPaolo Valente di calcio che ha voluto ricordare il giovane sportivo locale Paolo Valente prematuramente scomparso ma sempre nel cuore di tutti nel Comune dell’estremo Molise occidentale a confine con la Campania. La manifestazione si è svolta col sistema del triangolare con partite di 45’ tra i locali del Sesto Campano (eccellenza molisana), il Venafro (eccellenza molisana) e il Matese, come scritto serie D. Questi i risultati dei tre incontri : Sesto Campano/Venafro 0-1 con rigore trasformato dal venafrano Napoletano, Matese/Sesto Campano 2 a 0 e Matese /Venafro 2 a 0. Di conseguenza il Matese è risultato vincitore del Memorial, alle sue spalle il Venafro e in terza posizione il Sesto Campano. Al termine del Memorial le premiazioni a bordo campo presenti familiari, parenti, amici e concittadini dello scomparso. Note tecniche sulle partite. Squadre ancora in costruzione, specie le due molisane, col Matese decisamente più avanti nella preparazione e soprattutto con un maggiore tasso tecnico in campo. Tra i matesinisi è segnalato il venafrano Ricamato, autentico motore instancabile di centrocampo quanto a resistenza, lucidità e prestanza fisica. Per il Venafro qualche nota positiva è arrivata solo da Napoletano, tra l’altro autore del rigore ai danni del Sesto, mentre per il resto c’è tanto da lavorare. Così come da rivedere il Sesto Campano, che avrà tempo per migliorarsi in vista della stagione di eccellenza molisana.