RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Per il mese di luglio l’associazione Assembramenti Culturali organizza in collaborazione con Oasi delle Mainarde tre appuntamenti presso il lago di Castel San Vincenzo dedicati a famiglie e bambini dai 6 ai 12 anni d’età. In questi tre incontri i giovani partecipanti possono immergersi in uno dei luoghi più suggestivi del Molise, ai piedi delle Mainarde, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Tra racconti, laboratori creativi con sperimentazioni di tecniche artistiche e interazioni che sollecitano i sensi, avranno modo di conoscere l’ambiente naturale che li circonda, gli animali che lo popolano, alberi e fiori che crescono rigogliosi a due passi dal lago, nel rispetto del prezioso ecosistema e del rapporto uomo e natura.

Sono tre i venerdì del mese di luglio in programma, le attività si svolgono all’interno del campeggio Oasi delle Mainarde dalle ore 17 alle ore 18.30. E’ gradito l’arrivo in anticipo, dalle ore 16.30.

Venerdì 9 luglio – dalle 17.00 alle 18.30

CENZINO IL MOSTRO DEL LAGO

Venerdì 16 luglio – dalle 17.00 alle 18.30

FROTTAGE & NATURA

Venerdì 30 luglio – dalle 17.00 alle 18.30

