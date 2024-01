di Redazione

Grande successo e affluenza al di là di ogni previsione sabato 13 gennaio 2024 per “Openday+” all’Istituto Superiore “Alfano da Termoli”: tante le famiglie e gli aspiranti liceali che dalle 15:00 alle 20:00 hanno visitato i due plessi di viale Trieste e di via Asia incontrando dirigente, studenti e insegnanti del Liceo Scientifico, del Liceo Classico, del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e del Liceo Sportivo, del percorso di Biologia a curvatura Biomedica e della nuova sperimentazione Rondine. Grande l’apprezzamento per i tanti studenti coinvolti nel servizio di accoglienza dei visitatori: «Gli incontri con gli studenti più grandi durante l’Open Day, l’abbiamo visto nell’esperienza degli ultimi anni, creano un rapporto simpatetico e autentico tra chi vive quotidianamente l’esperienza scolastica e chi valuta di unirsi alla nostra comunità in futuro», commenta la dirigente, Concetta Rita Niro. Questi incontri mostrano senza filtri l’effettiva inclusività dell’ambiente e contribuiscono in modo decisivo alla formazione di decisioni più consapevoli nei nuovi studenti. A spasso tra intelligenza artificiale e realtà aumentata, tra innovazione e tradizione, i nuovi studenti, accompagnati dai loro prossimi compagni più grandi, si sono cimentati nelle esperienze di laboratorio, hanno preso confidenza con gli spazi rinnovati e con le innovazioni previste per l’anno scolastico che verrà, conosciuto i loro futuri professori, valutato l’impegno nelle attività didattiche a scuola e nello studio a casa, posto le loro domande, espresso curiosità e fornito punti di vista inediti per chi la scuola la vive già da qualche anno e rischia di abituarsi al suo avventuroso cammino. «Sabato 20 gennaio saremo ancora a scuola per “Openday+”, un altro pomeriggio (dalle 15:00 alle 18:00) di incontro con gli insegnanti per un confronto puntuale sulle novità dell’anno scolastico 2024-25, per chiarimenti e aiuto nelle procedure di iscrizione online». L’Alfano allestirà per l’occasione alcuni punti di accesso per le iscrizioni dedicati ai suoi nuovi studenti e a servizio delle loro famiglie.