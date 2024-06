di T.A.

9° MEMORIAL MARIA NUCCI DI CALCIO GIOVANILE AL “DEL PRETE” DI VENAFRO PROVENTI DEVOLUTI ALL’ASSOCIAZIONE DAVIDE CIAVATTINI ONLUS.

Appuntamento col calcio giovanile e con la beneficenza domenica 9 giugno al “Del Prete” di Venafro. Dal primo pomeriggio della giornata domenicale vi si svolgerà la 9° edizione del MEMORIAL MARIA NUCCI di calcio giovanile in memoria di una venafrana prematuramente scomparsa. Sul rettangolo di gioco andranno i giovanissimi della città per affrontarsi sportivamente e ricordare la loro concittadina portata via anni addietro da terribile male. Tutti i proventi del memorial -fanno sapere gli organizzatori- saranno devoluti all’ “Associazione Davide Ciavattini Onlus”, organismo impegnato a debellare la malattia che colpì la giovane e bella venafrana Maria Nucci. Tra i fondatori e promotori del Memorial va menzionato lo stesso papà della ragazza prematuramente scomparsa.