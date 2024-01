di Redazione

Apoteosi Città di Teramo che vince la Coppa Italia Eccellenza dopo i calci di rigore.

la finale di Coppa Italia Eccellenza tra Città Di Teramo e Giulianova, in un “Bonolis” gremito con quasi 4000 spettatori, in una cornice da altre categorie.

Dopo quasi tre ore di battaglia colpo su colpo è il Città Di Teramo a portarsi a casa il trofeo, in una gara che ha avuto il suo epilogo solo dopo i calci di rigore.

Primo tempo combattuto ad alti ritmi con occasioni da ambo le parti e sbloccata al 36′ con una bellissima azione personale da parte di Tourè che batte Boccanera con un diagonale letale. Giulianova che reagisce allo svantaggio e perviene al pareggio su rigore al 46′ procurato da un’azione in solitaria di Marchionni e trasformato da Francesco Di Paolo, portando la gara all’intervallo sull’1-1.

Secondo tempo che ha visto poche occasioni da ambo le parti ed ha inevitabilmente portato la disputa ai tempi supplementari dove arriva il vantaggio giallorosso grazie a due giocatori entrati dalla panchina: al 7′ minuto del primo tempo è Bittaye bravo di testa a raccogliere un cross di Piciconi ed a beffare l’estremo difensore biancorosso. Ma non è finita qui: a due minuti dalla fine del secondo tempo supplementare è Tourè ancora una volta a gelare il Giulianova e portare il risultato sul 2-2 finale.

Lotteria dei rigori altrettanto emozionante e ad altissima tensione, con il Giulianova che ha avuto la chance di vincere la gara fallendo l’ultimo rigore decisivo con Zanon, con l’esito che si è concluso ad oltranza con l’errore decisivo di Scognamiglio che regala lo storico successo agli uomini di mister Pomante.

Tabellino Città Di Teramo 1913 – Giulianova 2 – 2 (9-8 dcr)

MARCATORI: 36′ pt N. Toure (C), 46′ pt Rig. F. Di Paolo (G), 7′ pts L. Bittaye (G), 14′ sts N. Toure (C)

CITTà DI TERAMO 1913 (4-3-3): D. Negro, A. Sanseverino, C. Cangemi, A. Pepe, F. Esposito (↓ 27′ st), M. Dos Santos (↓), S. Rei (↓ 19′ st), E. Ferraioli, M. Cutilli, R. Furlan, N. Toure

A disposizione: A. Di Donato, D. Cipolletti, D. Massarotti (↑ 27′ st), S. D’Egidio (↑ 19′ st), C. Palmentieri, N. Mercado (↑), E. Scipioni, L. Damiani, N. Santirocco, N. Vanzan

All: Pomante Marco

GIULIANOVA (4-3-3): P. Boccanera, A. Napolano, G. Lenoci, L. Giglio, V. Scognamiglio, D. Zanon, P. Di Giuseppe, F. Di Paolo (↓ 6′ st), L. Cognigni, L. Marchionni (↓ 16′ pt), F. Di Paolo

A disposizione: R. Novi, L. Bittaye (↑), T. Carbonelli, M. Donatangelo (↑ 6′ st), G. Maffione, A. Massetti, M. Piccioni, D. Tempestilli, M. Di Giovacchino

All: Pagliaccetti Angelo

AMMONITI: C. Cangemi (C), E. Ferraioli (C), F. Di Paolo (G), F. Di Paolo (G), Scognamiglio (G), Donatangelo (G)

(fonte e foto:tuttocampo.it)