di T.A.

Da Parco Avventura Cerris Park Bosco S. Onofrio di Chiauci perviene il comunicato di seguito ospitato : “Nel Parco Avventura di Chiauci, dal 31 luglio all’11 agosto 2023, laboratori didattici nel bosco e tanto divertimento per bambini e adolescenti dai 4 ai 13 anni.

Dopo la grande partecipazione dello scorso anno, torna “Doppiamente in Natura”, progetto di educazione ambientale per insegnare a bambini ed adolescenti a riconoscere e rispettare la natura coniugando sostenibilità e divertimento. Le attività sono cominciate il 31 luglio 2023 e continueranno fino all’11 agosto al Cerris Park, parco avventura nel Bosco di Sant’Onofrio a Chiauci (IS) a soli 15 minuti da Isernia, grazie alla fattiva collaborazione tra Cerris Park, IntraMontes, e la rappresentanza regionale di WEEC Molise (che raggruppa tante associazioni ed imprese amiche) della rete WEEK Italia – World Environmental Education Congress. “Doppiamente in Natura” vede protagonisti bambine, bambini ed adolescenti dai 4 ai 13 anni in divertenti laboratori dedicati agli alberi, al bosco, al rispetto degli animali, per avvicinarli con giochi di squadra ed iniziative all’ecologia e all’amore per la natura. I piccoli esploratori non solo sono accompagnati nelle diverse esperienze da un’esperta educatrice della Rete WEEC Molise ma possono anche testare le loro abilità tra i percorsi avventura dedicati ai bambini che ci sono sui maestosi alberi di cerro del Cerris Park. Sei percorsi per i mini avventurieri, tra tunnel di legno, ponti a V, reti, scale, scivoli, rampe per arrampicarsi e fantastiche zip line per lanciarsi fra gli alberi, con la supervisione e a seguito di un briefing di istruttori professionali. I genitori o gli accompagnatori possono intanto cimentarsi con i 5 percorsi avventura per ragazzi ed adulti, che vanno dai 4 fino ai 10 metri di altezza del percorso rosso, con adrenaliniche passerelle di funi, tirolesi, piattaforme sospese, ponti tibetani oscillanti ed infine una lunghissima discesa in zip-line. Tutto in totale sicurezza. Le attività del progetto “Doppiamente in Natura” che coniugano il divertimento nel parco avventura con l’educazione ambientale, nella prima settimana sono incentrati su laboratori dedicati agli animali e alle api. Durante la seconda settimana, dal 7 all’11 agosto 2023, per la quale c’è ancora la possibilità di prenotarsi, le attività saranno dedicate alla biodiversità con passeggiate nel bosco e riconoscimento delle specie vegetali presenti nel Parco. Le attività sono su prenotazione e comprendono: la formazione, i materiali didattici di uso singolo e collettivo, la copertura assicurativa, un gadget e un percorso nel parco avventura. Per informazioni e per prenotare si possono contattare i seguenti recapiti: +39 3294294097 (Antonietta); email: caterina@intramontes.it. Sono partner di Doppiamente in Natura: IntraMontes Mielisano, Assembramenti Culturali Volperossa Ambiente Educazione Comunicazione, Il Triangolo della Natura”.