di Redazione

Dopo il grande successo della I edizione, torna al Centro Commerciale Costaverde II Villaggio dello Sport in programma i prossimi 18, 19 e 20 maggio 2024, in collaborazione con la Fight Clubbing e la Sparta Group Academy.

Sarà allestita nelle due giornate una vasta varietà di attività sportive e di intrattenimento per i ragazzi e non solo, curate da alcune associazioni del territorio abruzzese/molisano, anche in realtà virtuale.

Molto importante è l’obiettivo che si vuole raggiungere: quello di coinvolgere i ragazzi e di sensibilizzarli anche alle tematiche trattate dai Centri Anti Violenza.

Si parlerà del Progetto UNIVERSO DONNA E GIOVANI 2024, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Abruzzo, auspicando un coinvolgimento per la promozione di una serie di iniziative contro la violenza di genere.

L’intento nell’organizzazione di questo evento nell’ambito di un centro commerciale è quello di utilizzare lo sport e la cultura come veicolo principale di comunicazione per raggiungere questi obiettivi cercando di attirare un pubblico più ampio e diversificato possibile che possa recepire questi messaggi così attuali e importanti. In particolare, al riguardo nella mattinata del 20 maggio gli interventi previsti sono:

1. CAV Bee Free: attraverso lo sport, si creano sinergie per offrire aggregazione e

rispetto;

2. Intervento di un professionista (psicologo): dimostrerà quanto lo sport includa;

3. Esibizione teorico/pratica di Fabio Siciliani nella prevenzione della violenza di genere.