Quello che tutti temevano si sta concretizzando sotto gli occhi di tutti, nonostante qualcuno cerchi di minimizzare affermando che è tutto sotto controllo, le notizie che trapelano dal ‘Cardarelli’ sono tutt’altro che rassicuranti.

A quanto si apprende da indiscrezioni, il focolaio Covid scoppiato nei reparti di Chirurgia e Medicina, non accenna a ridimensionarsi. La situazione sembra peggiorare con il passare delle ore, tanto che risulterebbero positivi anche il primario di Medicina e tre infermieri dello stesso reparto. Siamo oltre i 40 casi e, si teme, che il numero possa aumentare verso l’alto se non si adottano misure urgenti per contrastare il diffondersi del contagio.

Anche nel reparto di Rianimazione sarebbe emerso un caso di positività al virus. Come ha detto il Commissario alla Sanità Giustini, dopo il sopralluogo nella struttura sanitaria: “La commistione tra pazienti Covid e no c’è, non si puo’ negare”.

Sono in corso altri tamponi e, non è escluso, che ci possano essere altri positivi al virus.