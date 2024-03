di T.A.

Da Maria Lenzillo di Leidaa Campobasso, associazione che si adopera per la vita, perviene l’appello che segue perché si aiuti un cagnolino sfortunato, “Ciottolino”. Il testo dell’istanza che chi intende può sostenere : “Buongiorno..la storia di Ciottolino è la triste storia di un cagnolino che si trova “ospite” nel Canile di Santo Stefano a Campobasso ..trascina le zampe posteriori e la situazione è peggiorata nonostante le cure farmacologiche..si sospetta un’ ernia del tratto toracico lombare..si cercano fondi per fare risonanza magnetica e valutare un’intervento chirurgico e anche per fornire apposito carrellino..e anche struttura idonea che possa ospitarlo dato che il Canile non sarebbe più posto adatto per lui.. l’alternativa sarebbe l’eutanasia..ma vi sembra giusto uccidere a sangue freddo una creatura in assenza di una precisa diagnosi? Aiutiamolo,vi prego, anche con poco.. ridiamo dignità alla sua vita. Grazie! Per ulteriori informazioni Maria Lanzillo (Leidaa Campobasso) Tel 3284443561,Chiara Bibbo Tel 338 730 3334. Per aiutare Ciottolino: LEIDAA CAMPOBASSO IT35L0526203802CC1401256026 Banca Popolare Pugliese Sede di Campobasso”.