Campobasso, 23.03.21 – Aiutare concretamente i molisani e farlo senza perdere tempo in iter burocratici troppo lunghi o continue incertezza. Dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Aida Romagnuolo, giunge una nuova proposta, soprattutto tenuto conto che in Molise si paga un bollo auto tra i più cari del Paese.

L’esponente di maggioranza è pronta a presentare in Consiglio regionale una mozione

“La mia richiesta – ha sottolineato la consigliera Romagnuolo – è di procedere alla riduzione del 20% del costo del bollo auto per tutti i molisani. La grave emergenza sanitaria che ci ha coinvolto, di fatto, ha impedito a quasi la totalità dei cittadini di usare con regolarità la propria auto. Grandissima parte della popolazione, poi, è nella morsa della crisi economica. Altro fattore da considerare. La mia istanza, dunque, vuole essere, in questo drammatico momento, solo un piccolo sostegno per tutti gli automobilisti, da estendersi pure ai possessori di motocicli. Mi auguro, in aula, di trovare il pieno appoggio dei miei colleghi attraverso una votazione unanime”.

Una tematica di cui la Romagnuolo si era occupata anche in passato, sollecitando, nello specifico, la soppressione dell’intero bollo ricevendo, però, un diniego.