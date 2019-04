Nubi nere si addensano sul capo del governatore Donato Toma che potrebbe trovarsi a breve con una maggioranza claudicante. Secondo alcuni rumors, Aida Romagnuolo e Filomena Calenda sarebbero pronte ad uscire dalla maggioranza di centro-destra.

La loro pazienza sembra essere arrivata al limite e proprio non riescono a digerire la presenza di Luigi Mazzuto in Giunta. Ma la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è stata l’esclusione dai tavoli del centro-destra per la scelta dei candidati Sindaci.

Il rischio di crisi per ora sembra essere scongiurato, ma se le due ex leghiste decidessero di votare ogni singolo provvedimento secondo coscienza, per Toma sarebbe un bel grattacapo. Dopo le Europee, quando il governatore farà il tagliando alla Giunta, bisognerà tenere in considerazione anche gli ultimi scossoni all’interno della coalizione che lo sostiene.