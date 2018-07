Mare, gastronomia, musica, intrattenimento, sport e cultura: ce n’è per tutti i gusti! Sarà una prima edizione speciale, a partire da giovedì 19 luglio il ricco programma musicale di DegustiCous si apre con i Morcheeba che presenteranno in Italia il nuovo album “Blaze Away”, prima tappa di un lungo tour che li porterà in giro per il mondo.

Affermatisi sulla scena Trip hop inglese al termine degli anni novanta, la loro fama si è protratta ed accresciuta nel tempo. Nel corso della loro carriera ventennale, hanno abbracciato con l’utilizzo dell’elettronica più di un genere musicale, attingendo al pop rock, all’alternative rock e all’indie rock. I biglietti sono ancora disponibili al botteghino, situato presso l’Infopoint Torretta ed osserverà i seguenti orari, mattina dalle 10 alle 12.30 e pomeriggio dalle 17 alle 22.30.

“Per Termoli questa è l’occasione di ospitare una band che ha fatto la storia della musica internazionale” – dichiara Emma Martino, CEO dell’azienda “il loro sound è perfetto per tutti i gusti musicali, ecco perché invitiamo turisti e cittadini a partecipare a quella che si prospetta come una grande esperienza musicale”.

Venerdì 20 sarà la volta di Carl Brave X Franco 126. Il loro album d’esordio “Polaroid” ha conquistato il pubblico con velocità istantanea. Ad accompagnarli dal vivo a Termoli una “big band”, sempre più solida e abile nel vestire i brani dei “due fiori cresciuti in mezzo ai sanpietrini” di un sound ancora più denso e grondante groove.

Il 21 luglio toccherà al trio Pezzali, Renga e Nek proporre tutte le più grandi hit dei rispettivi repertori reinterpretate a tre voci. La chiusura del 22 luglio spetterà infine ai Negrita, che hanno scelto Termoli per una data del tour estivo che segue l’uscita di “DesertYacht Club”.

La manifestazione è promossa da Martino, azienda con oltre 100 anni di storia e che dal 1994 è il primo produttore di Cous Cous Italiano. L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza di questo alimento sano, genuino e versatile perfettamente in linea con la cultura gastronomica del nostro paese e con la dieta mediterranea.

Cuore della manifestazione sarà proprio l’area di esplorazione enogastronomica nella quale verranno proposte ricette a base di Cous Cous.

L’ area, capitanata dallo chef Elis Marchetti proporrà al pubblico 6 differenti interpretazioni contemporanee di couscous, dal dolce al salato, e sarà possibile accedervi con un ticket dei concerti e acquistare una o più porzioni di cous cous o fermarsi agli stand del beverage.

Madrina d’eccezione dell’iniziativa sarà invece Cristina Bowerman: chef di fama internazionale, che vanta una stella Michelin ed altri importanti riconoscimenti, sarà presente a Termoli nella giornata di domenica.

RDS 100% Grandi Successi è la radio partner dell’evento che garantisce animazione e dj set di altissimo coinvolgimento e attrazione di ascoltatori, che già da oggi sarà presente nell’area con le proprie playlist ed i propri dj.

Non mancheranno le attività culturali e momenti di approfondimento, laboratori didattici e workshop. Previsto anche un programma di attività legate allo sport e all’intrattenimento, per grandi e bambini. Tornei di beach volley, tennis, soccer in riva al mare e mini basket per bambini, maratone in città, gare in bici e attività sportive per tutti i gusti e le età, con la presenza del nostro testimonial d’eccezione Cosimo De Angelis, campione mondiale di BodyBuilding nella categoria Manphysique.

Per tutte le informazioni aggiornate è possibile visitare il sito degusticous.it

Ecco il programma aggiornato.