di Redazione

Con una nota, il Prof. Umberto Di Lallo, Dirigente Scolastico dell’Istituto per l’Agricoltura del “Pertini- Montini- Cuoco” di Campobasso porta all’attenzione il progetto sviluppato dall’Università del Molise “Multifunzionale, sostenibile, digitale: Conoscenza & Innovazione per il sistema rurale del Molise”, con lo scopo di trasferire conoscenze e condivisione di pratiche ed esperienze con gli operatori economici operanti in imprese agricole ubicate nel territorio rurale del Molise che vogliano innovare, qualificare e diversificare la loro attività produttiva per renderla sostenibile nel tempo sia dal punto di vista economico, che sociale ed ambientale, e al quale ha partecipato anche la scuola che il Prof. Di Lallo dirige. L’obiettivo viene perseguito mediante attività dimostrative e informative su diverse tematiche orientate allo sviluppo delle dimensioni cognitive ed operative tipiche dei processi lavorativi/partecipativi, e delle dimensioni cosiddette “trasversali”, altrettanto rilevanti per lo sviluppo della professionalità. Il Progetto, della durata di due anni, interessa due diversi ambiti della multifunzionalità: gastronomia di eccellenza e diversificazione rurale ed educazione e sostenibilità. Tra le attività dimostrative previste nella proposta progettuale figurano Agrichef con sessioni pratiche e laboratori presso l’Università, organizzazioni ed istituzioni, imprese agrituristiche regionali al fine di illustrare nuove tecnologie e pratiche di preparazione dei prodotti dell’eccellenza alimentare regionale e Avicoltura Circolare con un programma di interventi nelle imprese avicole regionali, presso impianti di produzione energetica e di recupero di effluenti, e presso imprese che già sperimentano un sistema di produzione energetica e di gestione circolare degli effluenti avicoli. Due anche le attività informative. Si tratta della Didattica Sostenibile, volta ad accrescere le potenzialità di diversificazione produttiva e di multifunzionalità dell’agricoltura regionale mediante lo sviluppo delle Fattorie Didattiche e la loro qualificazione come Fattorie Didattiche Sostenibili, e del Digitale & Multifunzionale, con l’intento di trasferire alle imprese agricole del Molise le conoscenze relative all’uso di strumenti digitali e alle loro potenzialità al fine della qualificazione delle realtà aziendali. A tal proposito si è tenuto un forum presso l’Ateneo molisano, a Campobasso, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’UNIMOL e curato dalla professoressa Marina Forleo, al quale hanno preso parte studenti e docenti dell’Agrario di via Manzoni 22. Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro le figure lavorative più carenti, le nuove figure e le competenze richieste nel mondo produttivo agricolo e multifunzionale, il segmento del mercato del lavoro in agricoltura: problematiche e opportunità. Non sempre c’è il giusto equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro. Da un lato istituti come le Scuole di Alta Specializzazione Tecnologica (ITS Academy) che offrono formazione tecnica avanzata ma indirizzata troppo spesso verso grandi aziende, dall’altro mancanza di specifiche figure professionali necessarie ma carenti. In Molise mancano, ad esempio, esperti di settore come media web marketing e web community o designer agricolo, turistico e della ristorazione, ma anche operatori quali ad esempio potatori di ulivi, addetti ai lavori di trasformazione, trattoristi o giardinieri. Tra le Aziende Partner del progetto sono state presentate: