“Appena ho avuto l’onore e l’onere di ricoprire il ruolo di assessore all’Agricoltura, ho fissato subito le priorità, tra le quali figurano le liquidazioni delle misure a superficie. Considerata l’importanza che ricoprono per la sopravvivenza delle aziende e dell’intero comparto e in perfetta continuità rispetto all’impegno che avevo già assunto sul tema da consigliere regionale di opposizione, a causa dei pesanti e preoccupanti ritardi accumulati”.

Lo dichiara Nicola Cavaliere, che oggi annuncia: “Per quanto concerne la misura 11 (Biologico), per l’anno 2015 sono state liquidate il 98% delle domande e il 65% di quelle presentate nel 2016, grazie all’approvazione di due decreti e per un importo totale che sfiora il milione di euro. Numeri importanti anche per la misura 13 (Compensativo), con l’84% delle aziende liquidate per l’anno 2016. Sempre riferito allo stesso anno, si sta velocemente procedendo (e a breve saranno comunicati dati precisi) pure con le liquidazioni inerenti la misura 10 (Integrato)”.

“Sono una persona realista e concreta, quindi del tutto consapevole che si può e si deve – conclude l’assessore regionale all’Agricoltura – fare meglio e di più. Gli impegni assunti a inizio mandato saranno onorati fino in fondo. Garantisco che nessuno sarà lasciato solo e abbandonato al proprio destino”.