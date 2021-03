Si parte con “Vino e cambiamenti climatici”, giovedì 11 marzo alla ore 11.15, il primo evento on line e in diretta sui canali social di Ateneo.

Agricoltura, Ambiente e Alimenti, tre le parole chiave del Dipartimento che richiamano le 3 scienze verdi: le Scienze Agrarie, Forestali e Agroalimentari alle quali è ormai riconosciuto un ruolo centrale e strategico nel miglioramento della qualità della vita.

Moderato da Nicola Prudente, in arte Tinto, conduttore radio televisivo di decanter su Rai Radio 2 e mica pizza e fichi su La7, il workshop “vino e cambiamenti climatici” pone al centro le competenze e il ruolo dello specialista agro-alimentare e ambientale nello studio e nella gestione degli effetti dei cambiamenti climatici sull’adattamento della vite e sulla qualità del vino.

Vino e Cambiamenti Climatici è il primo workshop che apre l’edizione di Agri For Food 2021, quest’anno alla sua terze edizione. A partire dalle 11.15 di giovedì 11 marzo il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti si presenta, in particolare alla comunità dei futuri studenti universitari, con una sfida e una proposta.

Alla sfida per la costruzione di un futuro vincente, il Dipartimento risponde con una proposta di crescita intelligente e sostenibile basata su una moderna e completa offerta formativa che spazia dalle lauree triennali al dottorato di ricerca passando per le lauree magistrali.

Tre i corsi di laurea triennale: Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali, Scienze e Tecnologie Alimentari e il neonato corso interdipartimentale Scienze e Culture del Cibo. Tre i corsi di laurea magistrale: Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali e Scienze e Tecnologie Alimentari. Infine, il corso di dottorato di ricerca, che si fregia del riconoscimento di “internazionale ed innovativo” con al suo interno 3 curricula.

Un’offerta formativa che non si limita alla mera erogazione di servizi per il raggiungimento della laurea ma è il luogo di incontro tra docenti e studenti per:

1. Produrre nuove conoscenze in grado di innovare il sistema economico e sociale;

2. Rendere la tutela del patrimonio ambientale una efficiente risorsa economica;

3. Formare figure professionali specializzate e altamente competitive nel mercato del lavoro.

Dunque, i corsi di laurea vanno oltre il trasferimento delle conoscenze, concentrandosi SUL FARE CONOSCENZA.

I lavori saranno aperti dal Direttore del Dipartimento, prof Raffaele Coppola, coordinatore nazionale del prestigioso progetto di ricerca scientifica finalizzato allo studio dell’effetto dei cambiamenti climatici sul microbiota e sull’espressione genica di uve per la produzione di vini di pregio.

Un folto e competente team di docenti affiancherà il Direttore con contributi di approfondimento a forte carattere multidisciplinare: dalla fisica e la chimica del suolo per arrivare all’economia passando attraverso le biotecnologie alimentari, la microbiologia, l’agronomia, la viticoltura e la patologia vegetale.

