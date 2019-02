Giornata conclusiva, quella di oggi giovedì 28 febbraio, che chiude il programma di eventi organizzati nell’àmbito della tre giorni di orientamento del Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti.

Cambiamenti climatici, uso del suolo e rischio d’incendio boschivo; Storie di microrganismi: grandi talenti racchiusi in un micromondo i temi nodali dei due appuntamenti seminariali della giornata finale della seconda edizione di Agri_For_Food. A trattare le problematiche ambientali nel primo seminario, alle ore 10.00, sarà il Prof. Vittorio Garfì che spiegherà le nuove strategie per il governo e la regimazione del fenomeno incendi. Considerando infatti, che la stagione incendi è sempre più lunga, che gli eventi meteorologici estremi, come ondate di calore e siccità, sono più frequenti e che si continua ad assistere all’abbandono delle aree agricole e pastorali, il rischio di incendi boschivi è in aumento.

Il secondo incontro seminariale, previsto alle ore 11.30 parlerà di “Storie di microrganismi: grandi talenti racchiusi in un micromondo” nel corso del quale la Prof.ssa Mariantonietta Succi spezzerà una lancia in favore dei microscopici organismi che costituiscono più della metà degli esseri viventi che popolano la Terra; quegli stessi microrganismi che spesso hanno una cattiva reputazione in quanto associati al deterioramento degli alimenti o alla comparsa di malattie.

Moltissimi di questi, infatti, sono in grado di produrre una grande varietà di molecole bioattive utilizzate ogni giorno nell’industria farmaceutica per i loro effetti positivi sulla salute. Come se ciò non bastasse, i microrganismi sono dei gran “ricicloni”: possono nutrirsi delle sostanze più disparate per fornire alimenti, energia, gas, materiali bio e tanto altro ancora.

Anche in questa ultima giornata, l’area dedicata ai Laboratori Forestali illustrerà agli studenti in visita gli studi che vertono sull’ecologia, sul monitoraggio e sulla gestione degli ecosistemi forestali, sulla conservazione della biodiversità, sulla pianificazione forestale, cambiamenti di uso del suolo e sulle relazione tra piante e cambiamenti climatici e prevenzione degli incendi.

Agri_For_Food, la giornata finale di orientamento del Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti parlerà anche di Esperienze, attività di ricerche e studi in Italia e all’estero degli Studenti dei Dottorati di Ricerca Internazionale in “Tecnologie e Biotecnologie Agrarie”, del Dottorato di Ricerca in “Bioscienze e Territorio” e del Dottorato di Ricerca Interateneo in “Scienze, Tecnologie e Biotecnologie per la Sostenibilità”.

Resta ferma anche per domani la possibilità per gli studenti e per i visitatori di recarsi nella sala della Biodiversità per comprendere il valore delle produzioni agro-forestali e della biodiversità vegetale, insieme alle recenti strategie e sistemi di difesa fitosanitari, per contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi e microrganismi nocivi a favore di una produzione sostenibile in termini ecologici.

Fermandosi inoltre nell’area espositiva Food si avrà l’opportunità di conoscere il ruolo dei microrganismi nella bioeconomy e familiarizzare con analisi chimiche e nuovi rivestimenti edibili attivi a garanzia della sicurezza e qualità degli alimenti. Ma si potrà anche vivere l’esperienza delle scienze e tecnologie degli alimenti nella declinazione connessa al controllo qualitativo degli alimenti e allo sviluppo di novel food.

Negli spazi dedicati al settore Produzioni Animali si darà voce alle diverse tematiche di ricerca nell’ambito del comportamento e del benessere animale, delle biotecnologie impiegate per la riduzione degli antibiotici e per la riduzione dei difetti della carne nel settore avicolo. Continua la disponibilità di percorrere i tratti del Museo leonardesco, così come l’area dedicata all’ingegneria in cui verranno esposte le attrezzature per il rilievo di parametri ambientali e di processo, di modelli e prototipi divulgativi nel campo delle trasformazioni dell’energia e delle energie rinnovabili, nonché verranno illustrate le principali linee di ricerca nel settore dell’agro-forestale e alimentare.

Di particolare rilevanza scientifica l’evento conclusivo della terza giornata e dell’intero programma di Agri_For_Food 2019: studentesse e Studenti del Dottorato di Ricerca Internazionale in “Tecnologie e Biotecnologie Agrarie”, del Dottorato di Ricerca in “Bioscienze e Territorio” e del Dottorato di Ricerca Interateneo in “Scienze, Tecnologie e Biotecnologie per la Sostenibilità” presenteranno le loro attività di ricerca e racconteranno la loro esperienza, maturata anche all’estero, nell’ambito delle collaborazioni internazionali di ciascun gruppo di ricerca.

A moderare l’incontro il Prof. Giuseppe Maiorano, coordinatore del Dottorato, che avrà anche il compito di far emergere, rivolgendosi soprattutto alle giovani generazioni, l’importanza di conseguire il più alto livello di formazione universitaria, aspetto questo cruciale per la crescita economica e lo sviluppo sociale e culturale del sistema Paese.

Parteciperà anche la responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali, che illustrerà i bandi Erasmus e sottolineerà il ruolo fondamentale, le opportunità e le esperienze legate agli scambi culturali tra sedi universitarie nel percorso formativo.