Riceviamo e pubblichiamo

Per vostra conoscenza rimetto in allegato la foto di una prenotazione per prestazione sanitaria richiesta in data 30 maggio 2019, che sarà effettuata il 30 dicembre 2019 (dopo ben 7 mesi). Si spera che la persona interessata, volenterosa nel fare prevenzione, non scopra in quella data che sia troppo tardi.

Questa è la strada che si percorre da tempo in Molise (situazione che ben si conosce), piena di ostacoli e di indifferenza da parte dei nostri amministratori (sia locali che regionali).

L’ospedale di Venafro ha le attrezzature per far fronte a qualsiasi problema, ma è diventata una struttura abilitata al ricovero dei dipendenti.

Dimenticavo di dire che, volendo pagare questa prestazione presso strutture private, si fa il giorno stesso (la mammografia faceva parte di un progetto di prevenzione che oggi non esiste più).

Pasquale Rivelli

Venafro (IS)